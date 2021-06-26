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Внутренняя политика 26.06.2021 13:44

Ликвидирована одна из структур Госслужбы по имущественным вопросам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ликвидировал одну из структур Госслужбы по имущественным вопросам при министерстве экономики.

Согласно указу, опубликованному на сайте главы государства, Государственное агентство по организации государственного управления землями ликвидируется, а ее полномочия передаются Госслужбе по имущественным вопросам.

Кроме того, при Госслужбе по имущественным вопросам создается юридическое публичное лицо «Центр организации аукционов».

Б.Рустамбеков

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Тэги: СТРУКТУРА, СТРУКТУРА, ЛИКВИДАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]