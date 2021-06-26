Ликвидирована одна из структур Госслужбы по имущественным вопросам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ликвидировал одну из структур Госслужбы по имущественным вопросам при министерстве экономики.

Согласно указу, опубликованному на сайте главы государства, Государственное агентство по организации государственного управления землями ликвидируется, а ее полномочия передаются Госслужбе по имущественным вопросам.

Кроме того, при Госслужбе по имущественным вопросам создается юридическое публичное лицо «Центр организации аукционов».

Б.Рустамбеков