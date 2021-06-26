РСТ и РСПП просят губернатора Краснодарского края смягчить ограничения для туристов

Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратились к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой смягчить введенные 24 июня ограничения, связанные с заселением туристов в объекты размещения.
"Поддерживаем обращение руководителя Федерального агентства по туризму З.В. Догузовой в отношении разрешения организации приема и расселения туристов с 1 августа 2021 года в гостиницах и санаториях Краснодарского края при наличии медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат теста ПЦР. Отсутствие данной возможности и объективные временные ограничения, связанные с получением двух компонентов вакцины от COVID-19, могут привести к тому, что значительная часть туристов не сможет воспользоваться уже приобретенными услугами, а коллективные средства размещения рискуют столкнуться со значительной недозагрузкой номерного фонда", - говорится в письме, которое подписали президент РСТ Андрей Игнатьев и глава комиссии РСПП по туриcтической индустрии Сергей Шпилько.
Кроме того, авторы письма предлагают внести в перечень документов, необходимых для размещения туристов в отелях, "подтверждение о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в период не более 6 календарных месяцев до даты заезда в объект размещения".
"Данная мера позволит нашим соотечественникам, уже переболевшим коронавирусной инфекцией, посетить курорты Краснодарского края без дополнительных расходов на ПЦР тесты", - говорится в письме, текст которого есть в распоряжении портала "Интерфакс-Туризм".
Кондратьев сообщил 24 июня, что отели Кубани с 1 июля будут принимать туристов только при наличии отрицательного теста на коронавирус либо документа, подтверждающего вакцинацию. С 1 августа эта мера будет ужесточена: отельеры смогут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Кондратьев объяснил эти решения ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.
Представители турбизнеса считают, что эта мера сорвет летний сезон, так как порядка 50% туристов, забронировавших путевки, откажутся от поездок. Руководители Ростуризма и Роспотребнадзора обратились с Кондратьеву с просьбой смягчить требования и разрешить туристам заселяться не только с прививкой, но и с ПЦР-тестом, а также справкой о наличии антител.
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