Гран-при России Формулы-1 будет проходить в Ленинградской области

Российский этап чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" с 2023 года будет проводиться в Ленинградской области.

"В 2023 году гонки "Формулы-1" пройдут в Ленинградской области на гоночной трассе "Игора Драйв", - говорится в сообщении пресс-службы региона.

"Расположенный здесь комплекс "Игора Драйв" позволяет не только принимать соревнования самого высокого уровня, но и доступен для большого числа болельщиков", - заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

С 2014 года Гран-при России проводится в Сочи.

Осенью 2020 года автодром "Игора Драйв" получил омологацию Международной автомобильной федерации (FIA) Grade 1. Это позволяет принимать соревнования класса "Формула-1".