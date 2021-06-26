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Спорт 26.06.2021 15:40

Гран-при России Формулы-1 будет проходить в Ленинградской области

Российский этап чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" с 2023 года будет проводиться в Ленинградской области.

"В 2023 году гонки "Формулы-1" пройдут в Ленинградской области на гоночной трассе "Игора Драйв", - говорится в сообщении пресс-службы региона.

"Расположенный здесь комплекс "Игора Драйв" позволяет не только принимать соревнования самого высокого уровня, но и доступен для большого числа болельщиков", - заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

С 2014 года Гран-при России проводится в Сочи.

Осенью 2020 года автодром "Игора Драйв" получил омологацию Международной автомобильной федерации (FIA) Grade 1. Это позволяет принимать соревнования класса "Формула-1".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АВТОСПОРТ, F1, ГОНКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]