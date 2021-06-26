Спецподразделения ВС Азербайджана, Турции и Пакистана в сентябре проведут совместные учения

Специальные подразделения вооруженных сил Азербайджана, Турции и Пакистана проведут совместные учения, заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

«Спецподразделения ВС Азербайджана, Турции и Пакистана проведут совместные учения. Решение по этому поводу уже принято», - заявил Гасанов в интервью азербайджанскому телеканалу Real TV.

По его словам. Учения пройдут в сентябре текущего года.

«В настоящее время одна из экспертных групп находится в Азербайджане и проверяет территорию проведения учений», - сказал министр.

Б.Рустамбеков