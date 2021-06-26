В Азербайджане небольшой спад новых случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 55 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 335,796 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 65 случаях заражения.

По данным ведомства, за минувшие сутки от коронавируса скончавшихся нет, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 4 967.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 330,026 тыс. человек (+67 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 803 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 8 720 тестов на коронавирус (накануне 7 728 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 722,499 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков