В Азербайджане небольшой спад новых случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 55 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 335,796 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 65 случаях заражения.
По данным ведомства, за минувшие сутки от коронавируса скончавшихся нет, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 4 967.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 330,026 тыс. человек (+67 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 803 человека, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 8 720 тестов на коронавирус (накануне 7 728 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 722,499 тыс. тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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