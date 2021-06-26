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Карабах 26.06.2021 18:08

Армения должна отказаться от территориальных притязаний и забыть выражение Нагорный Карабах – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявляет, что у Армении есть единственный путь - наладить нормальные отношения со своими соседями и отказаться от территориальных притязаний.

«У Армении есть единственный путь – наладить нормальные отношения со своими соседями и отказаться от территориальных притязаний, и в целом не использовать выражение Нагорный Карабах», - заявил Алиев в субботу в ходе встречи с руководящим составом Азербайджанской армии.

По словам президента, территориальной единицы Нагорный Карабах не существует и понятия нагорно-карабахский конфликт - нет.

«Я это не раз заявлял и еще раз хочу сказать, нагорно-карабахский конфликт разрешен, Армения должна это признать и работать с нами в направлении определения границ», - сказал Алиев.

По словам главы государства, должна быть создана рабочая группа по делимитации границ и идти работа по подготовке мирного соглашения.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]