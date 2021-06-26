Армения должна отказаться от территориальных притязаний и забыть выражение Нагорный Карабах – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявляет, что у Армении есть единственный путь - наладить нормальные отношения со своими соседями и отказаться от территориальных притязаний.
«У Армении есть единственный путь – наладить нормальные отношения со своими соседями и отказаться от территориальных притязаний, и в целом не использовать выражение Нагорный Карабах», - заявил Алиев в субботу в ходе встречи с руководящим составом Азербайджанской армии.
По словам президента, территориальной единицы Нагорный Карабах не существует и понятия нагорно-карабахский конфликт - нет.
«Я это не раз заявлял и еще раз хочу сказать, нагорно-карабахский конфликт разрешен, Армения должна это признать и работать с нами в направлении определения границ», - сказал Алиев.
По словам главы государства, должна быть создана рабочая группа по делимитации границ и идти работа по подготовке мирного соглашения.
Б.Рустамбеков
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