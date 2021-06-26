Иран начинает производить вакцину «Спутник V»

Производство первой партии вакцины от коронавируса "Спутник V" начинается в Иране, сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

"Ведущий производитель фармацевтической продукции Ирана начинает производство "Спутник V" с первой пробной партии", - говорится в сообщении в твиттере производителя вакцины в субботу.

В нем отмечается, что вакцина местного производства будет использоваться в программе вакцинации Ирана.