Россиянин попытался сжечь 10 человек во время ссоры, шестеро госпитализированы

Следователи в Пермском крае возбудили уголовное по факту попытки сжечь 10 человек в гараже в Соликамске, сообщается на сайте регионального управления СК России в субботу.
"В ночное время 26 июня 2021 года в городе Соликамске местный житель облил бензином людей в гараже и поджёг", - говорится в сообщении.
В гараже находились семеро мужчин и три женщины, шестеро человек, включая подозреваемого, госпитализированы с ожогами в больницы.
По данным следствия, нетрезвый 44-летний подозреваемый поссорился с находящимися в гараже людьми, а также устроил драку. После этого он сходил домой за канистрой с бензином, вернулся в гараж, облил компанию из 10 человек и поджег зажигалкой.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "а, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью).
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