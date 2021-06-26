Россиянин попытался сжечь 10 человек во время ссоры, шестеро госпитализированы

Следователи в Пермском крае возбудили уголовное по факту попытки сжечь 10 человек в гараже в Соликамске, сообщается на сайте регионального управления СК России в субботу.

"В ночное время 26 июня 2021 года в городе Соликамске местный житель облил бензином людей в гараже и поджёг", - говорится в сообщении.

В гараже находились семеро мужчин и три женщины, шестеро человек, включая подозреваемого, госпитализированы с ожогами в больницы.

По данным следствия, нетрезвый 44-летний подозреваемый поссорился с находящимися в гараже людьми, а также устроил драку. После этого он сходил домой за канистрой с бензином, вернулся в гараж, облил компанию из 10 человек и поджег зажигалкой.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "а, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью).