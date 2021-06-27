Трамп обвинил нынешнюю администрацию США в том, что она ведет страну к катастрофе

Политика администрации президента Джо Байдена ведет Соединенные Штаты к катастрофе, заявил бывший глава государства Дональд Трамп на митинге в Веллингтоне (штат Огайо) под лозунгом "Спасем Америку".

Он пообещал, что республиканцы "вернут себе контроль над Палатой представителей, над Сенатом и над Америкой", и "сделают это скоро", добавив, что для достижения этого "предстоит невероятно тяжелая борьба", однако "у нас нет выбора" кроме как "одержать победу над радикальными демократами".

Трамп отметил, что следствием политики Байдена стало то, что "Китай, Россия и Иран унижают нашу страну". При этом Трамп заявил, что в годы его пребывания у власти у него были хорошие личные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на санкции в отношении России, председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Он обвинил нынешнюю администрацию в том, что она проводит провальную политику в отношении бизнеса, армии, полиции, а это ведет к росту преступности в стране. По его словам, в результате политики Байдена в страну хлынул поток нелегальных мигрантов.

Традиционно для своих выступлений Трамп обвинил демократов в подтасовке результатов прошлогодних президентских выборов, отметив, что "30% демократов" с этим согласны.

Нынешнее публичное выступление Трампа стало первым после его ухода с поста президента, ранее сообщалось, что запланирована серия аналогичных митингов в различных штатах США.