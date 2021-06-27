Япония потребует ежедневных в течение недели тестов на COVID-19 у спортсменов из стран с активным распространением дельта-варианта вируса

Япония планирует попросить олимпийских спортсменов из Индии и пяти других стран, сильно пострадавших от высокоинфекционного дельта-варианта коронавируса, ежедневно проходить тесты на вирус в течение семи дней перед отъездом на Олимпиаду, сообщила в воскресенье японская газета Yomiuri Shimbun.

К этим странам кроме Индии относятся Мальдивские Острова, Непал, Пакистан, Шри-Ланка и Афганистан, сообщает издание со ссылкой на источники. Требование вступает в силу 1 июля, отмечается в сообщении.

Участники Игр из других стран должны предоставить результаты двух отрицательных тестов, сделанных в течение четырех дней перед отъездом в Токио.