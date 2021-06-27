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Спорт 27.06.2021 10:13

Япония потребует ежедневных в течение недели тестов на COVID-19 у спортсменов из стран с активным распространением дельта-варианта вируса

Япония планирует попросить олимпийских спортсменов из Индии и пяти других стран, сильно пострадавших от высокоинфекционного дельта-варианта коронавируса, ежедневно проходить тесты на вирус в течение семи дней перед отъездом на Олимпиаду, сообщила в воскресенье японская газета Yomiuri Shimbun.

К этим странам кроме Индии относятся Мальдивские Острова, Непал, Пакистан, Шри-Ланка и Афганистан, сообщает издание со ссылкой на источники. Требование вступает в силу 1 июля, отмечается в сообщении.

Участники Игр из других стран должны предоставить результаты двух отрицательных тестов, сделанных в течение четырех дней перед отъездом в Токио.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЯПОНИЯ, ОЛИМПИАДА, СПОРТСМЕНЫ, ТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]