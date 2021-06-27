Малайзия приняла решение о продлении локдауна

Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин объявил о решении продлить карантинные меры во избежание активного распространения коронавирусной инфекции, сообщило малазийское информагентство Bernama.
Ранее планировалось, что локдаун будет отменен с понедельника, однако в минувшую субботу в стране было выявлено 5,8 тыс. новых случаев заражения COVID-19.
Яссин заявил, что рассматривать вопрос об отмене карантинных мер можно будет тогда, число заражений вирусом в сутки опустится ниже отметки в 4 тыс.
По данным американского университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Малайзии было зарегистрировано 728 тыс. 462 случая заражения COVID-19, от связанных с ним заболеваний скончались более 4,8 тыс. человек.
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