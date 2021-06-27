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Здравоохранение 27.06.2021 13:46

Малайзия приняла решение о продлении локдауна

Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин объявил о решении продлить карантинные меры во избежание активного распространения коронавирусной инфекции, сообщило малазийское информагентство Bernama.

Ранее планировалось, что локдаун будет отменен с понедельника, однако в минувшую субботу в стране было выявлено 5,8 тыс. новых случаев заражения COVID-19.

Яссин заявил, что рассматривать вопрос об отмене карантинных мер можно будет тогда, число заражений вирусом в сутки опустится ниже отметки в 4 тыс.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Малайзии было зарегистрировано 728 тыс. 462 случая заражения COVID-19, от связанных с ним заболеваний скончались более 4,8 тыс. человек.

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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, КАРАНТИН, ПРОДЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]