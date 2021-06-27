ВС Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кельбаджарском районе

Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кельбаджарском районе.
«26 июня с 14:50 до 03:00 27 июня подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных близ села Йухары Шорджа Варденисского района, периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении сел Зейлик и Имамбинаси Кельбаджарского района», - сообщает министерство обороны Азербайджана.
Потерь и раненых среди личного состава ВС Азербайджана нет.
«В настоящее время ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений», - отмечается в сообщении.
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