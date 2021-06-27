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Регион 27.06.2021 11:42

Партия Пашиняна официально объявлена победителем на досрочных парламентских выборах в Армении

Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" победила на досрочных выборах в парламент, прошедших 20 июня, свидетельствуют окончательные данные Центральной избирательной комиссии.

"Партия "Гражданский договор" набрала 53,91% голосов избирателей", - заявил глава ЦИК Тигран Мукучян на заседании комиссии в воскресенье.

По его словам, блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" набрал 21,9% голосов. Сформированный вокруг Республиканской партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна и партии "Отечество" бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна блок "Честь имею" набрал 5,22%.

Остальные 22 политические силы не преодолели необходимый проходной барьер. Проходным барьером для партий является 5%, для блоков - 7%.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, ИТОГИ-ЦИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]