Партия Пашиняна официально объявлена победителем на досрочных парламентских выборах в Армении

Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" победила на досрочных выборах в парламент, прошедших 20 июня, свидетельствуют окончательные данные Центральной избирательной комиссии.
"Партия "Гражданский договор" набрала 53,91% голосов избирателей", - заявил глава ЦИК Тигран Мукучян на заседании комиссии в воскресенье.
По его словам, блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" набрал 21,9% голосов. Сформированный вокруг Республиканской партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна и партии "Отечество" бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна блок "Честь имею" набрал 5,22%.
Остальные 22 политические силы не преодолели необходимый проходной барьер. Проходным барьером для партий является 5%, для блоков - 7%.
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