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Здравоохранение 27.06.2021 12:43

В РФ более 20,5 тыс. новых случаев COVID-19, 599 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 20 тыс. 538 случаев, умерли за сутки 599 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 20 тыс. 538 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 964 (14,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки после болезни выздоровели 12 тыс. 728 человек, скончались 599, наибольшее число умерших в Москве - 114, это максимум за время пандемии для города.

В столице в воскресенье, сообщает оперативный штаб, 6 тыс. 723 новых случаев COVID-19 за сутки, и это наибольшее количество заболевших среди регионов РФ, и 4 тыс. 018 выздоровевших.

Вслед за Москвой по уровню прироста идет Московская область - 2 тыс. 608 новых случаев. В Санкт-Петербурге - 1 тыс. 298 заболевших и 106 скончавшихся от болезни.

Всего в РФ за время пандемии зарегистрирован 5 млн 451 тыс. 291 случай коронавирусной инфекции, 133 тыс. 282 умерших и 4 млн 956 тыс. 714 выписанных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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