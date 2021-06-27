Партия Пашиняна получила 71 мандат в новом парламенте Армении

Новый парламент Армении будет состоять из 107 депутатов, большинство мандатов получила партия и.о. премьера республики Никола Пашиняна "Гражданский договор".
Как сообщил на заседании ЦИК глава комиссии Тигран Мукучян, в соответствии с избирательным кодексом партия "Гражданский договор" получила 71 депутатский мандат, возглавляемый экс-президентом Армении Робертом Кочаряном блок "Армения" - 29 мандатов, сформированный вокруг экс-президента Армении Сержа Саргсяна блок "Честь имею" - семь мандатов.
В воскресенье ЦИК обнародовал окончательные результаты досрочных выборов в парламент, согласно которым партия "Гражданский договор" победила, набрав 53,91%.
Блок "Армения" набрал 21,9% голосов, блок "Честь имею" - 5,22%.
Остальные 22 политические силы не преодолели необходимый проходной барьер.
ВС Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кельбаджарском районе
Азербайджан увеличит численность и мощь армии - Алиев
Армения должна отказаться от территориальных притязаний и забыть выражение Нагорный Карабах – Алиев
Эрдоган объявил о начале строительства канала "Стамбул", дублирующего Босфор
США и Германия обсуждают варианты компенсации Украине возможных потерь от запуска "Северного потока 2"
Тегеран не ответил на письмо МАГАТЭ о возможности продления договоренностей по инспекциям, заявляют в агентстве
В Азербайджане спад новых случаев COVID-19, один человек скончался
В РФ до 15 июля необходимо организовать вакцинацию от коронавируса иностранцев, прибывающих для работы - поручение Путина
В Белорруссии за сутки выявлены 609 пациентов с Covid-19, скончались 10 человек
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar поддержал проект «Построй свое будущее!»
Yelo Bank открывает филиал в ТЦ Садарак в новом концепте
Xırdalan – один из ведущих брендов в стране о сборе урожая пивоваренного ячменя и новых вкусах в этом сезоне
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?