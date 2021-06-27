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Регион 27.06.2021 14:38

Партия Пашиняна получила 71 мандат в новом парламенте Армении

Новый парламент Армении будет состоять из 107 депутатов, большинство мандатов получила партия и.о. премьера республики Никола Пашиняна "Гражданский договор".

Как сообщил на заседании ЦИК глава комиссии Тигран Мукучян, в соответствии с избирательным кодексом партия "Гражданский договор" получила 71 депутатский мандат, возглавляемый экс-президентом Армении Робертом Кочаряном блок "Армения" - 29 мандатов, сформированный вокруг экс-президента Армении Сержа Саргсяна блок "Честь имею" - семь мандатов.

В воскресенье ЦИК обнародовал окончательные результаты досрочных выборов в парламент, согласно которым партия "Гражданский договор" победила, набрав 53,91%.

Блок "Армения" набрал 21,9% голосов, блок "Честь имею" - 5,22%.

Остальные 22 политические силы не преодолели необходимый проходной барьер.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, МАНДАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]