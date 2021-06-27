Партия Пашиняна получила 71 мандат в новом парламенте Армении

Новый парламент Армении будет состоять из 107 депутатов, большинство мандатов получила партия и.о. премьера республики Никола Пашиняна "Гражданский договор".

Как сообщил на заседании ЦИК глава комиссии Тигран Мукучян, в соответствии с избирательным кодексом партия "Гражданский договор" получила 71 депутатский мандат, возглавляемый экс-президентом Армении Робертом Кочаряном блок "Армения" - 29 мандатов, сформированный вокруг экс-президента Армении Сержа Саргсяна блок "Честь имею" - семь мандатов.

В воскресенье ЦИК обнародовал окончательные результаты досрочных выборов в парламент, согласно которым партия "Гражданский договор" победила, набрав 53,91%.

Блок "Армения" набрал 21,9% голосов, блок "Честь имею" - 5,22%.

Остальные 22 политические силы не преодолели необходимый проходной барьер.