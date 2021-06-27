В Белорруссии за сутки выявлены 609 пациентов с Covid-19, скончались 10 человек

В Белоруссии с начала пандемии и по данным на 27 июня зарегистрированы - 415 тыс. 339 человек с положительным тестом на Covid-19, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения в воскресенье.
По данным Минздрава, суточный прирост инфицированных составил 609 пациентов против 778 за предыдущие сутки.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 113 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в ведомстве. По данным на 26 июня их было 3 тыс. 103.
С начала пандемии выздоровели 408 тыс. 307 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19 (на 26 июня - 407 тыс. 528 пациентов). Суточный прирост - 779 человек.
За минувшие сутки выполнено 18 тыс. 032 теста. Всего в стране проведено 6 млн. 754 тыс. 808 тестов, добавили в Минздраве.
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