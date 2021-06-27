В РФ до 15 июля необходимо организовать вакцинацию от коронавируса иностранцев, прибывающих для работы - поручение Путина

Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 июля организовать вакцинацию от коронавируса иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в РФ для работы.

Президент утвердил перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума, состоявшегося в начале июня. Документ опубликован на сайте Кремля.

"Организовать для профилактики новой коронавирусной инфекции вакцинацию иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, определив источники финансирования соответствующих мероприятий", - говорится в поручениях.

Срок исполнения этого поручения указан - 15 июля.