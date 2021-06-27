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Здравоохранение 27.06.2021 16:51

В РФ до 15 июля необходимо организовать вакцинацию от коронавируса иностранцев, прибывающих для работы - поручение Путина

Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 июля организовать вакцинацию от коронавируса иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в РФ для работы.

Президент утвердил перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума, состоявшегося в начале июня. Документ опубликован на сайте Кремля.

"Организовать для профилактики новой коронавирусной инфекции вакцинацию иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, определив источники финансирования соответствующих мероприятий", - говорится в поручениях.

Срок исполнения этого поручения указан - 15 июля.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИНОСТРАНЦЫ, ВАКЦИНАЦИЯ, ПОРУЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]