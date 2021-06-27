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В Индонезии зафиксировали антирекорд заражений COVID-19

Медики в Индонезии зафиксировали за прошедшие сутки более 21 тыс. случаев заражения COVID-19, что стало новым антирекордом для страны, сообщают западные СМИ.

В общей сложности за время пандемии выявили свыше 2,1 млн случаев заражения, 57 138 пациентов скончались от последствий COVID-19. При этом реальные данные, как считается, гораздо выше, так как из-за небольших масштабов тестирования очень многие случаи заражения в Индонезии были не учтены в официальной статистике.

Власти Индонезии опасаются, что рост заболеваемости приведет к тому, что больницы перестанут справляться с наплывом пациентов.

При этом местные эксперты полагают, что пик этой волны коронавируса наступит в течение двух-трех недель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]