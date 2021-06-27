В Азербайджане спад новых случаев COVID-19, один человек скончался

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 40 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 335,836 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 55 случаях заражения.

По данным ведомства, за минувшие сутки от коронавируса скончался один человек, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 4 968.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 330,084 тыс. человек (+58 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 784 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6 213 тестов на коронавирус (накануне 8 720 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 728,712 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков