Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0296 RUR   0.0235 GBR   2.3669 TRY   0.1953

Цена на нефть

24.06 $/bbl   WTI 73.30 0.22 Brent 75.56 0.37

Погода в Баку

  ночь день

Регион 27.06.2021 21:43

У Ирана есть беспилотники, способные преодолеть 7 тыс. километров

Иранские военные имеют в своем распоряжении беспилотники, способные преодолеть без посадки 7 тыс. километров, заявил в воскресенье командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.

"У нас есть беспилотники, которые могут преодолеть 7 тыс. км, после чего - совершить посадку", - приводят его слова официальные иранские СМИ.

Западные СМИ отмечают, что это - рекордные для Ирана показатели: беспилотник может пролететь 3,5 км до цели, а потом - вернуться к месту, откуда его запускали. До сих пор наибольшая данность в Иране была у беспилотников "Газа": они способны преодолеть 2 тыс. км до цели, а затем - вернуться.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, БЕСПИЛОТНИК, РАЗРАБОТКА


Похожие новости


Замглавы МИД Ирана заявил, что сбитый американцами беспилотник мог принадлежать США Есть доказательства нарушения американским беспилотником воздушного пространства Ирана - замглавы МИД Азербайджан не допустит использования своей территории в антииранских целях – министр обороны Сбитый над Ираном беспилотник – не азербайджанский, Минобороны Азербайджана Иран пригрозил Израилю активизацией поставок оружия палестинцам Иран получил доступ к данным, которые собирал американский беспилотник

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]