У Ирана есть беспилотники, способные преодолеть 7 тыс. километров

Иранские военные имеют в своем распоряжении беспилотники, способные преодолеть без посадки 7 тыс. километров, заявил в воскресенье командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.

"У нас есть беспилотники, которые могут преодолеть 7 тыс. км, после чего - совершить посадку", - приводят его слова официальные иранские СМИ.

Западные СМИ отмечают, что это - рекордные для Ирана показатели: беспилотник может пролететь 3,5 км до цели, а потом - вернуться к месту, откуда его запускали. До сих пор наибольшая данность в Иране была у беспилотников "Газа": они способны преодолеть 2 тыс. км до цели, а затем - вернуться.