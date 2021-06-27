Премьер Люксембурга заразился коронавирусом

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель в воскресенье сдал положительный тест на коронавирус COVID-19, сообщают французские СМИ.
Теперь глава правительства проведет 10 дней на самоизоляции, однако все это время будет продолжать работать. Болезнь протекает у него в легкой форме: у Беттеля несильно поднялась температура, он ощущает головную боль.
По данным СМИ, в начале мая Беттелю ввели первую дозу вакцины от AstraZeneca. Вторую дозу он рассчитывал получить на следующей неделе.
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