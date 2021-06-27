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Дальнее зарубежье 27.06.2021 22:28

Премьер Люксембурга заразился коронавирусом

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель в воскресенье сдал положительный тест на коронавирус COVID-19, сообщают французские СМИ.

Теперь глава правительства проведет 10 дней на самоизоляции, однако все это время будет продолжать работать. Болезнь протекает у него в легкой форме: у Беттеля несильно поднялась температура, он ощущает головную боль.

По данным СМИ, в начале мая Беттелю ввели первую дозу вакцины от AstraZeneca. Вторую дозу он рассчитывал получить на следующей неделе.

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Тэги: ЛЮКСЕМБУРГ, ПРЕМЬЕР, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]