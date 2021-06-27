Сборная Чехия обыграла Нидерланды на Евро-2020 и сыграет в четвертьфинале в Баку

Сборная Чехия в 1/8 финала Евро-2020 обыграла Нидерланды со счетом 2:0.

Оба гола были забиты во втором тайме.

Сборная Чехия вышла в четвертьфинал и 3 июля в Баку сыграет с Данией.

Р.Ахмедов