Сборная Чехия обыграла Нидерланды на Евро-2020 и сыграет в четвертьфинале в Баку

Сборная Чехия в 1/8 финала Евро-2020 обыграла Нидерланды со счетом 2:0.
Оба гола были забиты во втором тайме.
Сборная Чехия вышла в четвертьфинал и 3 июля в Баку сыграет с Данией.
Р.Ахмедов
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