Узбекистан в январе-мае экспортировал в Азербайджан легковых автомобилей на $0,5 млн

Узбекистан в январе-мае 2021 года экспортировал легковых автомобилей на $134,9 млн, сообщают узбекские СМИ со ссылкой на Госкомстат.

По данным ведомства, объем экспорта автомобилей по сравнению с тем же периодом 2021 года вырос на $84,6 млн.

Объем экспорта легковых автомобилей в Казахстан составил $127,1 млн. Афганистан занял второе место по объему экспорта легковых автомобилей с показателем $2,7 млн.

Азербайджан занял 6-ое место среди стран-импортеров автомобилей из Узбекистана, и объем поставок составил на сумму $444,7 тыс.

Р.Ахмедов