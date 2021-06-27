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Транспорт и связь 27.06.2021 23:53

Узбекистан в январе-мае экспортировал в Азербайджан легковых автомобилей на $0,5 млн

Узбекистан в январе-мае 2021 года экспортировал легковых автомобилей на $134,9 млн, сообщают узбекские СМИ со ссылкой на Госкомстат.

По данным ведомства, объем экспорта автомобилей по сравнению с тем же периодом 2021 года вырос на $84,6 млн.

Объем экспорта легковых автомобилей в Казахстан составил $127,1 млн. Афганистан занял второе место по объему экспорта легковых автомобилей с показателем $2,7 млн.

Азербайджан занял 6-ое место среди стран-импортеров автомобилей из Узбекистана, и объем поставок составил на сумму $444,7 тыс.

Р.Ахмедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УЗБЕКИСТАН, АВТОМОБИЛИ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]