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Оборона 28.06.2021 00:02

Армянские военные обстреляли позиции ВС Азербайджана на границе

Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Товузского района.

«27 июня около 20:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных близ села Колагир Бердского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении села Гаралар Товузского района», - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Потерь и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

«В настоящее время ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений», - подчеркивает Минобороны Азербайджана.

Х.Насирзаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]