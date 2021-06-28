Лавров: итоги саммита РФ - США станут понятны после того, как все пойдет на деле

В Москве намерены и дальше работать с Вашингтоном после саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, однако обратили внимание на "заскорузлость" позиции США, озвученной после саммита, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Конечно, предстоит посмотреть, как на деле пойдут упомянутые консультации по конкретизации подходов к достигнутым в Женеве пониманиям. Как отметил Путин на заключительной пресс-конференции: "есть, над чем работать", - пишет глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для газеты "Коммерсант" и журнала "Россия в глобальной политике".

По его словам, "и всё же мгновенно озвученная по итогам переговоров прежняя заскорузлая позиция Вашингтона весьма показательна, тем более, что европейские столицы, уловив настроения "большого брата", сразу стали ей активно и с удовольствием подпевать". "Суть высказываний: готовы нормализовать отношения с Москвой, но сначала она должна изменить свое поведение", - отметил министр.

Он напомнил, что незадолго до саммита в Женеве прошли, в частности, саммиты "большой семерки" в Корнуолле и НАТО в Брюсселе, а также встречи Байдена с высокопоставленными лицами в Евросоюзе.

"Ощущение таково, что хор в поддержку солиста готовился заранее и именно этой подготовке была посвящена состоявшаяся непосредственно перед российско-американскими переговорами серия западных мероприятий", - пишет российский министр.

Он убежден, что "эти заседания тщательно готовились таким образом, что не остается каких-либо сомнений". "Запад хотел, чтобы всем было ясно: он как никогда един и будет делать в международных делах только то, что считает правильным, а других - прежде всего Россию и Китай - заставлять следовать заданному им курсу", - отмечает Лавров.

По его словам, "в документах Корнуолла и Брюсселя закреплено продвижение концепции "миропорядка, основанного на правилах" в противовес универсальным принципам международного права, закрепленным, прежде всего, в Уставе ООН".

"От расшифровки своих "правил" Запад тщательно уходит, как и от вопросов о том, зачем они нужны, если есть тысячи инструментов международного права, под которыми все подписались и которые содержат чёткие обязательства государств и транспарентные механизмы проверки их исполнения", - подчеркивает глава российского МИД.

Как он отметил, "прелесть" западных "правил" - именно в отсутствии конкретики: как только кто-то поступает вопреки воле Запада, тот мгновенно голословно заявляет о "нарушении правил" (предъявлять факты не станет) и объявляет о своем "праве "наказывать" нарушителя". "То есть чем меньше конкретики, тем больше развязаны руки для произвола - в интересах сдерживания конкурентов нечистоплотными методами. В России "лихих" 1990-х это называлось "действовать по понятиям", - убежден Лавров.