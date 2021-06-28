ЮАР ужесточает ограничения для борьбы с COVID-19

Власти ЮАР возвращают строгие ограничения в рамках борьбы с ростом случаев заболевания COVID-19, сообщает Associated Press.

Ограничения, которые будут возвращены, включают запрет на продажу алкоголя, двухнедельный запрет на общественные собрания, кроме похорон, и продленный ночной комендантский час.

"Третья волна набирает силу и мощь. В очередной раз мы оказываемся в решающий момент в нашей борьбе с этой болезнью. (...) Давайте призовем все силы, которые у нас есть, давайте соберем все наши резервы мужества и будем держаться твердо, пока эта волна тоже не пройдет", - заявил президент страны Сирил Рамафоса.

В воскресенье в стране было зарегистрировано более 15 тыс. новых случаев заболевания и 122 случая смерти.

Большинство случаев зафиксировано в провинции Гаутенг, включающей крупнейший город Йоханнесбург и столицу Преторию.

Уровень вакцинации в ЮАР постепенно набирает обороты. К воскресенью 2,7 млн человек получили хотя бы один укол.

По словам Рамафосы, более 950 тыс. из 1,25 млн медицинских работников ЮАР были вакцинированы.

ЮАР намерена вакцинировать 67% из 60 млн человек к февралю 2022 года.