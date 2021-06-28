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Дальнее зарубежье 28.06.2021 10:10

Глава Минобороны Великобритании ушел на самоизоляцию после подтвержденного COVID-19 у начальника штаба обороны -

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес и несколько высокопоставленных британских военных командиров ушли на самоизоляцию после того, как тест на COVID-19 начальника штаба обороны Ника Картера показал положительный результат, сообщает The Telegraph.

По данным источников издания в министерстве, система тестирования и отслеживания контактов для предупреждения распространения коронавируса (NHS Test and Trace) предписала Уоллесу, а также главам военно-морского флота, королевских ВВС и стратегического командования оставаться дома.

Начальник штаба обороны Картер ушел на 10-дневную самоизоляцию в конце прошлой недели, поскольку его тест на COVID-19 дал положительный результат.

"Начальник штаба обороны дал положительный результат во время обычных проверок на COVID-19. Коллеги, которые были на встрече с ним на прошлой неделе, в том числе министр обороны, ушли на самоизоляцию в соответствии с руководящими принципами правительства", - сообщил изданию представитель Минобороны.

Отмечается, что Картер получил положительный тест на COVID-19 после мероприятия в Уилшире в пятницу.

Накануне он принял участие во встрече с Уоллесом и другими командирами.

Ушедшие на самоизоляцию будут вести дела удаленно.

При этом, по данным источника газеты, обсуждение конфиденциальных материалов придется перенести, поскольку виртуальные платформы на дому не слишком безопасны.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИНОБОРОНЫ, КОРОНАВИРУС, САМОИЗОЛЯЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]