Глава Минобороны Великобритании ушел на самоизоляцию после подтвержденного COVID-19 у начальника штаба обороны

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес и несколько высокопоставленных британских военных командиров ушли на самоизоляцию после того, как тест на COVID-19 начальника штаба обороны Ника Картера показал положительный результат, сообщает The Telegraph.
По данным источников издания в министерстве, система тестирования и отслеживания контактов для предупреждения распространения коронавируса (NHS Test and Trace) предписала Уоллесу, а также главам военно-морского флота, королевских ВВС и стратегического командования оставаться дома.
Начальник штаба обороны Картер ушел на 10-дневную самоизоляцию в конце прошлой недели, поскольку его тест на COVID-19 дал положительный результат.
"Начальник штаба обороны дал положительный результат во время обычных проверок на COVID-19. Коллеги, которые были на встрече с ним на прошлой неделе, в том числе министр обороны, ушли на самоизоляцию в соответствии с руководящими принципами правительства", - сообщил изданию представитель Минобороны.
Отмечается, что Картер получил положительный тест на COVID-19 после мероприятия в Уилшире в пятницу.
Накануне он принял участие во встрече с Уоллесом и другими командирами.
Ушедшие на самоизоляцию будут вести дела удаленно.
При этом, по данным источника газеты, обсуждение конфиденциальных материалов придется перенести, поскольку виртуальные платформы на дому не слишком безопасны.
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