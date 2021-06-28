Спикер парламента Азербайджана посетит с визитом Венгрию

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова совершит официальный визит в Будапешт, сообщает отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Визит продлится с 28 июня по 1 июля.

«В ходе визита Гафарова проведет встречи с премьер-министром, председателем Национальной Ассамблеи и членами рабочей группы межпарламентской дружбы с Азербайджаном. На встречах ожидается обмен мнениями о текущем состоянии межпарламентских отношений, направлениях их развития и расширения сотрудничества в иных областях», - говорится в сообщении.

В рамках визита в Будапешт спикер Милли Меджлиса также посетит местный офис Тюркского Совета, Дипломатическую Академию.

Н.Аббасова