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Регион 28.06.2021 14:58

Тегеран пока не принял решение о продлении договоренностей по инспекциям МАГАТЭ

В МИД Ирана в понедельник заявили, что решение о возможном продлении временного соглашения, разрешающего экспертам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проводить инспекции на иранских ядерных объектах, пока не принято.

"Пока не принято никакого решения, ни отрицательного, ни положительного", - приводит агентство Associated Press слова официального представителя иранского МИД Саида Хатибзаде.

Он пояснил, что речь пока не идет ни о продлении соглашения, ни об удалении данных, собранных камерами видеонаблюдения во время действия соответствующей договоренности с МАГАТЭ.

Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства указал, что приход к власти новой администрации не окажет никакого воздействия на ход переговоров в Вене.

В конце прошлой недели в МАГАТЭ сообщили, что не получили ответа от Тегерана по поводу предложения о возможном продлении этого соглашения. Глава агентства Рафаэль Гросси направил иранскому руководству письмо по этому поводу 17 июня, но "Иран не ответил на его письмо и не указал, намерен ли он сохранить нынешнюю договоренность".

В конце февраля 2021 года Иран ограничил доступ инспекторам МАГАТЭ к ядерным объектам, которые они инспектировали в рамках соглашения 2015 года - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Затем, 21 февраля, стороны заключили соглашение на три месяца о продолжении некоторых инспекций. В мае эти договоренности продлили еще на месяц. Гросси тогда отмечал, что это соглашение - "временная мера, способ избежать полной слепоты".

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Тэги: ИРАН, МАГАТЭ, СОГЛАШЕНИЕ, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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