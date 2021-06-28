Патрушев: «В мире возвращается средневековый принцип - кто сильнее, тот и прав»

Глобальный экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, будет ощущаться еще долго, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.
"По нашим оценкам, произошедший в 2020 году глобальный экономический спад удастся преодолеть не скоро. Применяемые методы спасения экономик зачастую решают одни проблемы и тут же создают новые. Углубляется технологический разрыв между развитыми и развивающимися государствами, создавая риск закрепления отстающих стран на обочине мирового развития", - заявил Патрушев в понедельник в ходе в онлайн-консультаций высоких представителей России и государств-членов АСЕАН, курирующих вопросы безопасности.
По его мнению, международная обстановка в настоящее время характеризуется высоким динамизмом и значительной степенью непредсказуемости.
"Отчетливо обозначилась тенденция возрастания силового фактора в международных отношениях. Проще говоря, возвращается средневековый принцип - кто сильнее, тот и прав", - сказал Патрушев
Он отметил, что темой переговоров высоких представителей, курирующих сферу безопасности, станет обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Рассчитываем, что в дальнейшем тематика наших консультаций будет расширена, в том числе за счет утвержденных концепцией вопросов, включая проблематику стратегической стабильности и механизмы контроля над вооружениями и нераспространения. Убежден также, что полезным будет обсуждение координации взаимодействия профильных структур и спецслужб наших государств", - сказал секретарь СБ РФ.
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