В Баку стартовали азербайджано-турецкие военные учения с боевой стрельбой

В Азербайджане в понедельник совместно с турецкими военнослужащими начались совместная тактические учения с боевой стрельбой "Мустафа Кемаль Ататюрк - 2021".

"Учения проводятся в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией. Основная цель учений с участием азербайджанских и турецких военнослужащих - улучшить взаимодействие подразделений армий двух стран в ходе боевых действий, развить у командиров навыки принятия военных решений и управления подразделениями", - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В учениях, которые продлятся до 30 июня, привлечено до 600 человек личного состава, задействовано около 40 танков и другой бронетехники, до 20 артиллерийских орудий и минометов разного калибра, 7 боевых и транспортных вертолетов, 3 беспилотных летательных аппарата, до 50 автомобилей.

Н.Аббасова