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Оборона 28.06.2021 12:24

В Баку стартовали азербайджано-турецкие военные учения с боевой стрельбой

В Азербайджане в понедельник совместно с турецкими военнослужащими начались совместная тактические учения с боевой стрельбой "Мустафа Кемаль Ататюрк - 2021".

"Учения проводятся в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией. Основная цель учений с участием азербайджанских и турецких военнослужащих - улучшить взаимодействие подразделений армий двух стран в ходе боевых действий, развить у командиров навыки принятия военных решений и управления подразделениями", - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В учениях, которые продлятся до 30 июня, привлечено до 600 человек личного состава, задействовано около 40 танков и другой бронетехники, до 20 артиллерийских орудий и минометов разного калибра, 7 боевых и транспортных вертолетов, 3 беспилотных летательных аппарата, до 50 автомобилей.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УЧЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]