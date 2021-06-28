В РФ более 21,6 тыс. новых случаев COVID-19, скончались 611 человек - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 21 тыс. 650 новых случаев, умерли за сутки 611 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 21 тыс. 650 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 тыс. 046 (14,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

В РФ ежедневно, начиная с 8 июня, отмечается рост заболевших коронавирусом. Значения понедельника сопоставимы со значениями 20-х чисел января, но тогда шел спад заболеваемости, а сейчас фиксируется ежедневный рост.

За минувшие сутки после перенесенной болезни выздоровели 12 тыс. 626 человек, от коронавируса умерли 611 пациентов, при этом в Москве и в Санкт-Петербурге вновь отмечены максимумы летальных исходов за всю пандемию: 124 и 110 умерших соответственно.

В российской столице, сообщает оперативный штаб, 7 тыс. 246 новых случаев COVID-19 за сутки и 4 тыс. 433 выздоровевших.

Наибольший прирост заболевших вслед за Москвой отмечен в Московской области - 2 тыс. 722 новых случая, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 335.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 5 млн 472 тыс. 941 случай коронавирусной инфекции, 133 тыс. 893 умерших и 4 млн 969 тыс. 340 выписанных.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в понедельник, в России нарастающим итогом проведено более 148,9 млн тестов на COVID-19, из них 527 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 757 тыс. 762 человека.