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Дальнее зарубежье 28.06.2021 16:40

Глава Burberry Марко Гобетти покинет компанию в конце года и возглавит Salvatore Ferragamo

Главный исполнительный директор британской Burberry Group Plc Марко Гобетти покинет свой пост в конце текущего года, чтобы возглавить итальянский модный дом Salvatore Ferragamo SpA.

Burberry, один из ведущих мировых производителей товаров класса "люкс", сообщила в понедельник, что Гобетти, проработавший в компании почти пять лет, уведомил совет директоров о намерении покинуть пост. Поиск преемника Гобетти уже начался, говорится в сообщении Burberry.

Тем временем, Salvatore Ferragamo сообщила, что Гобетти займет пост генерального управляющего и CEO компании, как только "освободится от действующих контрактных обязательств".

Burberry, основанная в 1856 году, выпускает одежду, аксессуары и парфюмерию. Фирменным отличием продукции компании является "клетка", в которой применяются красный, чёрный, белый и песочный цвета. Salvatore Ferragamo выпускает обувь, изделия из кожи, аксессуары, одежду и парфюмерию.

Акции Burberry теряют 7,2% на торгах в понедельник. Стоимость бумаг Salvatore Ferragamo опустилась на 0,9%.

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Тэги: ЕВРОПА, МОДА/ДОМА, РУКОВОДСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]