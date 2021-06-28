Глава Burberry Марко Гобетти покинет компанию в конце года и возглавит Salvatore Ferragamo

Главный исполнительный директор британской Burberry Group Plc Марко Гобетти покинет свой пост в конце текущего года, чтобы возглавить итальянский модный дом Salvatore Ferragamo SpA.

Burberry, один из ведущих мировых производителей товаров класса "люкс", сообщила в понедельник, что Гобетти, проработавший в компании почти пять лет, уведомил совет директоров о намерении покинуть пост. Поиск преемника Гобетти уже начался, говорится в сообщении Burberry.

Тем временем, Salvatore Ferragamo сообщила, что Гобетти займет пост генерального управляющего и CEO компании, как только "освободится от действующих контрактных обязательств".

Burberry, основанная в 1856 году, выпускает одежду, аксессуары и парфюмерию. Фирменным отличием продукции компании является "клетка", в которой применяются красный, чёрный, белый и песочный цвета. Salvatore Ferragamo выпускает обувь, изделия из кожи, аксессуары, одежду и парфюмерию.

Акции Burberry теряют 7,2% на торгах в понедельник. Стоимость бумаг Salvatore Ferragamo опустилась на 0,9%.