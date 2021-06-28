Вооруженный ножом преступник напал в Германии на прохожих и ранил двух человек

Неизвестный в понедельник утром в Эрфурте напал на прохожих с ножом и ранил двух человек, сообщает телерадиокомпания MDR Thuringen.

Пострадавшим 45 и 68 лет, они направлены в больницы. Свидетели сообщили о том, что видели нападавшего - вооруженного ножом мужчину. Он сбежал, в настоящее время его ищут с помощью вертолета.

По данным полиции, преступнику от 20 до 30 лет, он говорил по-немецки, у него светлые или рыжие волосы и лицо со шрамами.

В минувшую пятницу в Вюрцбурге 24-летний сомалиец с ножом напал на прохожих, три человека погибли. По информации Spiegel, есть указания на то, что мужчина руководствовался исламистскими мотивами.