Вооруженный ножом преступник напал в Германии на прохожих и ранил двух человек

Неизвестный в понедельник утром в Эрфурте напал на прохожих с ножом и ранил двух человек, сообщает телерадиокомпания MDR Thuringen.
Пострадавшим 45 и 68 лет, они направлены в больницы. Свидетели сообщили о том, что видели нападавшего - вооруженного ножом мужчину. Он сбежал, в настоящее время его ищут с помощью вертолета.
По данным полиции, преступнику от 20 до 30 лет, он говорил по-немецки, у него светлые или рыжие волосы и лицо со шрамами.
В минувшую пятницу в Вюрцбурге 24-летний сомалиец с ножом напал на прохожих, три человека погибли. По информации Spiegel, есть указания на то, что мужчина руководствовался исламистскими мотивами.
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