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Дальнее зарубежье 28.06.2021 13:14

Вооруженный ножом преступник напал в Германии на прохожих и ранил двух человек

Неизвестный в понедельник утром в Эрфурте напал на прохожих с ножом и ранил двух человек, сообщает телерадиокомпания MDR Thuringen.

Пострадавшим 45 и 68 лет, они направлены в больницы. Свидетели сообщили о том, что видели нападавшего - вооруженного ножом мужчину. Он сбежал, в настоящее время его ищут с помощью вертолета.

По данным полиции, преступнику от 20 до 30 лет, он говорил по-немецки, у него светлые или рыжие волосы и лицо со шрамами.

В минувшую пятницу в Вюрцбурге 24-летний сомалиец с ножом напал на прохожих, три человека погибли. По информации Spiegel, есть указания на то, что мужчина руководствовался исламистскими мотивами.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЭРФУРТ, НАПАДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]