Грузия завершила вывод военнослужащих из Афганистана - Минобороны

Грузия завершила процесс вывода своего военного контингента из Афганистана, сообщает в понедельник министерство обороны республики.

По информации Минобороны, Афганистан покинуло последнее грузинское подразделение - военнослужащие 32-го батальона легкой пехоты третьей пехотной бригады. Домой также вернулся весь высший офицерский состав.

Грузия начала вывод своего контингента из Афганистана в мае текущего года после того, как в Североатлантическом альянсе заявили о завершении миссии "Решительная поддержка".

В Афганистане до начала процесса вывода контингента несли службу 860 грузинских военнослужащих.

Ранее в Минобороны Грузии сообщали, что за время участия Грузии в миссиях в Афганистане (с 2004 года) погибли 32 грузинских военнослужащих.

Всего участие в миссиях в Афганистане с 2004 года в рамках 107 ротаций приняло более 20 тысяч грузинских военнослужащих.