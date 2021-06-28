Грузия завершила вывод военнослужащих из Афганистана - Минобороны

Грузия завершила процесс вывода своего военного контингента из Афганистана, сообщает в понедельник министерство обороны республики.
По информации Минобороны, Афганистан покинуло последнее грузинское подразделение - военнослужащие 32-го батальона легкой пехоты третьей пехотной бригады. Домой также вернулся весь высший офицерский состав.
Грузия начала вывод своего контингента из Афганистана в мае текущего года после того, как в Североатлантическом альянсе заявили о завершении миссии "Решительная поддержка".
В Афганистане до начала процесса вывода контингента несли службу 860 грузинских военнослужащих.
Ранее в Минобороны Грузии сообщали, что за время участия Грузии в миссиях в Афганистане (с 2004 года) погибли 32 грузинских военнослужащих.
Всего участие в миссиях в Афганистане с 2004 года в рамках 107 ротаций приняло более 20 тысяч грузинских военнослужащих.
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