Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0296 RUR   0.0235 GBR   2.3669 TRY   0.1953

Цена на нефть

25.06 $/bbl   WTI 74.05 0.75 Brent 76.18 0.62

Погода в Баку

  ночь день

Регион 28.06.2021 14:30

Грузия завершила вывод военнослужащих из Афганистана - Минобороны

Грузия завершила процесс вывода своего военного контингента из Афганистана, сообщает в понедельник министерство обороны республики.

По информации Минобороны, Афганистан покинуло последнее грузинское подразделение - военнослужащие 32-го батальона легкой пехоты третьей пехотной бригады. Домой также вернулся весь высший офицерский состав.

Грузия начала вывод своего контингента из Афганистана в мае текущего года после того, как в Североатлантическом альянсе заявили о завершении миссии "Решительная поддержка".

В Афганистане до начала процесса вывода контингента несли службу 860 грузинских военнослужащих.

Ранее в Минобороны Грузии сообщали, что за время участия Грузии в миссиях в Афганистане (с 2004 года) погибли 32 грузинских военнослужащих.

Всего участие в миссиях в Афганистане с 2004 года в рамках 107 ротаций приняло более 20 тысяч грузинских военнослужащих.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, АФГАНИСТАН, ВОЙСКА, ВЫВОД


Похожие новости


Грузия возвращает своих военных из Афганистана, вывод контингента будет координироваться с США - премьер Глава Минобороны Грузии заверил НАТО в отсутствии планов сокращения грузинского военного контингента в Афганистане Грузия продолжит участие в миротворческой операции НАТО в Афганистане - глава Минобороны Грузинский миротворческий контингент в Афганистане сокращаться не будет - министр обороны Глава МИД Грузии опроверг утверждения оппозиции о сокращении грузинского воинского контингента в Афганистане Грузия перечислит $1 млн в фонд доверия национальной армии Афганистана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]