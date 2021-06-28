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Дальнее зарубежье 28.06.2021 14:10

Премьер Швеции подал в отставку

Премьер Швеции Стефан Левен в понедельник объявил об отставке после вынесенного парламентом вотума недоверия его правительству, сообщил портал The Local.

"Это самое сложное политическое решение, которое я когда-либо принимал", - сказал Левен на пресс-конференции.

Вотум недоверия парламент вынес правительству 21 июня. Депутаты пошли на такой шаг из-за предложения правительства ввести рыночные цены на аренду недвижимости в новых домах.

После этого у Левена была неделя на то, чтобы решить, уйти в отставку или объявить внеочередные выборы.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, ПРЕМЬЕР, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]