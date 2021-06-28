Обязательная вакцинация во всей России вводиться не будет - Песков

Принятие некоторыми региональными властями решений об обязательной вакцинации от коронавируса работников определенных отраслей экономики не означает, что обязательная вакцинация будет введена во всей стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами в понедельник у Пескова спросили, не считают ли в Кремле, что рано или поздно обязательная вакцинация будет введена во всех регионах.
"Нет, это отдельные решения отдельных глав регионов, которые принимаются в рамках особых полномочий. Это не решение об обязательной вакцинации. Это решение об обязательной вакцинации в ряде секторов экономики", - сказал Песков.
"В настоящий момент нет обязательной вакцинации для граждан России. Регионы вводят условия для работы в некоторых отраслях, условия обязательной вакцинации. Но это, опять же, не является обязательной вакцинацией для всех граждан", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
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