Грузия до конца недели получит 1 миллион доз китайских вакцин против COVID-19 - глава Минздрава

В Грузию до конца текущей недели поступит один миллион доз китайских вакцин против коронавируса, сообщила в понедельник на брифинге глава грузинского Минздрава Екатерина Тикарадзе.
По информации министра, речь идет о 500 тысячах доз вакцины "Синофарм" и также 500 тысячах доз вакцины "Синовак".
"Соответственно, с начала следующей недели с этими вакцинами мы можем начать массовую вакцинацию", - сказала Тикарадзе, отметив, что в скором времени ожидается начало поэтапного поступления в страну также 1 миллиона доз вакцины Pfizer.
Ранее в грузинском Минздраве сообщали, что в Грузию в ближайшие месяцы, с июля по октябрь, поэтапно поступит 3 млн. 600 тыс. доз вакцин от четырех производителей.
По данным Минздрава Грузии, в стране за последние 24 часа зафиксировано 352 новых случая заражения коронавирусом, скончались 9 человек.
В целом с начала пандемии в Грузии подтверждено 363 тыс. 874 случая заражения, всего скончались 5 тыс. 275 человек.
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