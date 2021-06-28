Грузия до конца недели получит 1 миллион доз китайских вакцин против COVID-19 - глава Минздрава

В Грузию до конца текущей недели поступит один миллион доз китайских вакцин против коронавируса, сообщила в понедельник на брифинге глава грузинского Минздрава Екатерина Тикарадзе.

По информации министра, речь идет о 500 тысячах доз вакцины "Синофарм" и также 500 тысячах доз вакцины "Синовак".

"Соответственно, с начала следующей недели с этими вакцинами мы можем начать массовую вакцинацию", - сказала Тикарадзе, отметив, что в скором времени ожидается начало поэтапного поступления в страну также 1 миллиона доз вакцины Pfizer.

Ранее в грузинском Минздраве сообщали, что в Грузию в ближайшие месяцы, с июля по октябрь, поэтапно поступит 3 млн. 600 тыс. доз вакцин от четырех производителей.

По данным Минздрава Грузии, в стране за последние 24 часа зафиксировано 352 новых случая заражения коронавирусом, скончались 9 человек.

В целом с начала пандемии в Грузии подтверждено 363 тыс. 874 случая заражения, всего скончались 5 тыс. 275 человек.