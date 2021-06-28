Песков назвал ложью сообщения об участии российских советников в ЦАР в убийствах и грабежах

Информация о причастности работающих в Центральноафриканской Республике российских военных советников к убийствам мирных жителей и грабежам является ложной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами в понедельник его попросили прокомментировать опубликованные The New York Times выдержки из доклада ООН, где утверждается, что российские военные советники в ЦАР участвовали в убийствах мирных жителей и грабежах.
"Российские военные советники не могли участвовать и не участвовали ни в убийствах, ни в грабежах. Это очередная ложь", - ответил Песков.
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