Песков назвал ложью сообщения об участии российских советников в ЦАР в убийствах и грабежах

Информация о причастности работающих в Центральноафриканской Республике российских военных советников к убийствам мирных жителей и грабежам является ложной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в понедельник его попросили прокомментировать опубликованные The New York Times выдержки из доклада ООН, где утверждается, что российские военные советники в ЦАР участвовали в убийствах мирных жителей и грабежах.

"Российские военные советники не могли участвовать и не участвовали ни в убийствах, ни в грабежах. Это очередная ложь", - ответил Песков.