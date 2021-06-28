Baumann вложит около $18 млн в строительство мясоперерабатывающего комплекса в Казахстане

Германская Baumann GmbH & Co. KG планирует построить мясоперерабатывающий комплекс в Алма-атинской области Казахстана, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в министерстве сельского хозяйства республики.
Предусматриваются финишный откорм, убой и производство полуфабрикатов и готовой продукции из баранины. Производственная мощность комплекса составит 15 тыс. тонн баранины в год. Проект будет полностью финансироваться компанией, его стоимость оценивается в 7,5 млрд тенге ($17,6 млн по текущему курсу).
Строительство мясоперерабатывающего комплекса запланировано на территории индустриальной зоны "Береке" Илийского района Алма-атинской области. В настоящее время администрацией района выделен земельный участок площадью 60 га, инициатором проекта получены технические требования на электроэнергию.
Ведутся работы в отношении обеспечения проекта необходимой инфраструктурой.
По данным ведомства, израильская компания AgriGo намерена построить в Алма-атинской области свиноводческий комплекс стоимостью 112 млн евро. Стоимость проекта оценивается в 112 млн евро. Под строительство комплекса определен земельный участок в Енбекшиказахском районе общей площадью 100 га.
В настоящее время проводятся необходимые процедуры для получения финансирования в Банке развития Казахстана.
AgriGo является производителем и субподрядчиком по предоставлению готовых и модульных комплексов. Специализируется в реализации инвестпроектов в сферах птицеводства, свиноводства, молочного и мясного скотоводства, производства молочной продукции и разведения рыбы.
Baumann GmbH & Co. основана в 2008 году. Основной вид деятельности - производство баранины, говядины и телятины для оптовой и розничной торговли, ресторанов и частных лиц.
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