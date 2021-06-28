Сформированный вокруг экс-президента Армении Сержа Саргсяна блок "Честь имею" обратится в Конституционный суд, чтобы оспорить результаты досрочных парламентских выборов 20 июня.

"Мы намерены обратиться в Конституционный суд, чтобы оспорить результаты выборов. Все зафиксированные нарушения, которые касаются препятствования свободному волеизъявлению, применения административного ресурса, будут представлены на рассмотрение суда", - сказал представитель блока Сос Акопян армянским СМИ.

Ранее руководитель блока "Честь имею", глава партии "Отечество", экс-директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян заявлял, что блок пока не принял окончательного решения о работе в новом парламенте. По его словам, только после решения Конституционного суда будет принято решение - признает ли блок "Честь имею" результаты выборов или нет.

В воскресенье ЦИК Армении обнародовал окончательные результаты досрочных выборов в парламент, согласно которым партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" победила, набрав 53,91%.

Блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" набрал 21,9% голосов, блок "Честь имею" - 5,22%.

Блок "Армения" также обратится в Конституционный суд с целью оспорить результаты досрочных выборов.