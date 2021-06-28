Саммит РФ-ЕС, если он состоится, должен быть очень хорошо подготовлен - Меркель

Возможный саммит Россия-ЕС, если он состоится, должен быть очень хорошо подготовлен, пока никаких итоговых договоренностей на этот счет внутри ЕС нет, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
"У нас была дискуссия на заседании Европейского совета, которая пока не завершена, не стоит ли провести общую встречу для всех 27 стран ЕС с Россией. Была обеспокоенность, что мы не сможем выступить с единым мнением, такой саммит нуждается в очень активной подготовке", - сказала Меркель в понедельник в ходе онлайн заседания германо-французского парламентского собрания.
По ее словам, необходимо не только говорить о проблематичных аспектах отношений Россия-ЕС внутри Евросоюза, но и обсуждать их с Россией.
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