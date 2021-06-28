Меркель пообещала, что ЕС не перестанет давить на Беларусь до изменения ситуации в стране

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС не перестанет давить на Беларусь до тех пор, пока ситуация с правами человека в этой стране не изменится.
"Мы приняли всеобъемлющий режим санкций, который только начинает действовать, и не будем, конечно, ослаблять давление до тех пор, пока ситуация в Беларуси не изменится", - сказала Меркель в понедельник в ходе онлайн заседания германо-французского парламентского собрания. Она напомнила, что санкции были приняты на одном из последних заседаний Европейского совета и включают в себя как отдельные меры против белорусских лиц, так и экономические санкции.
Со своей стороны, глава правительства Франции Жан Кастекс подтвердил, что его страна в случае необходимости будет готова усиливать санкционный режим против Белоруссии.
"Если инициативы, о которых вы говорите, станут реальностью, то французское правительство будет готово их поддержать", - сказал он, отвечая на вопрос о том, готов ли Париж в случае необходимости поддержать дополнительные ограничительные меры против Минска.
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