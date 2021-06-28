Слуцкий призвал обсудить на СБ ООН авиаудары США по проиранским силам на границе Ирака и Сирии

Нанесение авиаударов США по проиранским силам в пограничном районе Ирака и Сирии - тема для обсуждения на площадке Совета безопасности ООН, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

"Мы должны любые действия подобного порядка обсуждать в Совете безопасности ООН", - сказал Слуцкий в понедельник "Интерфаксу", комментируя авиаудары.

Ранее в Пентагоне сообщили, что вооруженные силы США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудары по объектам проиранских группировок в пограничном районе Ирака и Сирии, в том числе по оперативным объектам и хранилищам оружия в двух местах в Сирии и в одном - в Ираке.

Слуцкий напомнил, что через некоторое время в ООН будет голосование по поводу продления действия гуманитарных коридоров, по которым в основном США поставляют в Сирию гуманитарные грузы. Между тем, по его мнению, "после подобных действий гуманитарное содействие Сирии со стороны США будет выглядеть как минимум неоднозначно: одной рукой эта страна наносит удары, другой поставляет гуманитарные грузы - все это как минимум, несистемно и нелогично".

"Мы обязаны призывать друг друга к принятию подобных решений не в одностороннем порядке, как это было сделано со стороны США, а именно на площадке Совбеза ООН и решать любые спорные вопросы, в частности того, что касается многострадальной сирийской земли за столом переговоров", - заявил глава комитета.