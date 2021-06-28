Слуцкий призвал обсудить на СБ ООН авиаудары США по проиранским силам на границе Ирака и Сирии

Нанесение авиаударов США по проиранским силам в пограничном районе Ирака и Сирии - тема для обсуждения на площадке Совета безопасности ООН, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
"Мы должны любые действия подобного порядка обсуждать в Совете безопасности ООН", - сказал Слуцкий в понедельник "Интерфаксу", комментируя авиаудары.
Ранее в Пентагоне сообщили, что вооруженные силы США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудары по объектам проиранских группировок в пограничном районе Ирака и Сирии, в том числе по оперативным объектам и хранилищам оружия в двух местах в Сирии и в одном - в Ираке.
Слуцкий напомнил, что через некоторое время в ООН будет голосование по поводу продления действия гуманитарных коридоров, по которым в основном США поставляют в Сирию гуманитарные грузы. Между тем, по его мнению, "после подобных действий гуманитарное содействие Сирии со стороны США будет выглядеть как минимум неоднозначно: одной рукой эта страна наносит удары, другой поставляет гуманитарные грузы - все это как минимум, несистемно и нелогично".
"Мы обязаны призывать друг друга к принятию подобных решений не в одностороннем порядке, как это было сделано со стороны США, а именно на площадке Совбеза ООН и решать любые спорные вопросы, в частности того, что касается многострадальной сирийской земли за столом переговоров", - заявил глава комитета.
В Баку стартовали азербайджано-турецкие военные учения с боевой стрельбой
Спикер парламента Азербайджана посетит с визитом Венгрию
Армянские военные обстреляли позиции ВС Азербайджана на границе
Baumann вложит около $18 млн в строительство мясоперерабатывающего комплекса в Казахстане
Цены на нефть снижаются, Brent торгуется на уровне $75,89 за баррель
Турция завершила подготовку к строительству газопровода Ыгдыр-Нахчыван- глава Минэнерго
В Азербайджане небольшой спад новых случаев COVID-19, два человека скончались
В Азербайджане с целью информационной поддержки армянской общественности запустили проект по разоблачению фейков, создаваемых в Армении
Число заражений COVID-19 в мире превысило 181 млн - университет Джонса Хопкинса
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar поддержал проект «Построй свое будущее!»
Yelo Bank открывает филиал в ТЦ Садарак в новом концепте
Xırdalan – один из ведущих брендов в стране о сборе урожая пивоваренного ячменя и новых вкусах в этом сезоне
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?