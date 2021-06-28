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Германия пока не считает вакцинированными привитых "Спутником V"

Привитые "Спутником V" не будут считаться вакцинированными в ФРГ до допуска вакцины в Евросоюзе, заявил представитель пресс-службы минздрава Себастьян Гюльде.

"В целом ситуация такова, что только те вакцины, которые допущены в ЕС, действительно, признаются", - сказал он журналистам в Берлине в понедельник.

Вакцина "Спутник V" пока не допущена Европейским агентством по лекарственным средствам EMA для оборота в странах ЕС.

25 июня Германия включила Россию и Португалию в число регионов распространения мутационного варианта коронавируса. Согласно данным института Роберта Коха, распоряжение действует с 29 июня, оно означает, что после приезда в Германию из такого региона необходим карантин продолжительностью 14 дней, и сократить его, сдав тест, невозможно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ВАКЦИНА, ПРИЗНАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]