Привитые "Спутником V" не будут считаться вакцинированными в ФРГ до допуска вакцины в Евросоюзе, заявил представитель пресс-службы минздрава Себастьян Гюльде.

"В целом ситуация такова, что только те вакцины, которые допущены в ЕС, действительно, признаются", - сказал он журналистам в Берлине в понедельник.

Вакцина "Спутник V" пока не допущена Европейским агентством по лекарственным средствам EMA для оборота в странах ЕС.

25 июня Германия включила Россию и Португалию в число регионов распространения мутационного варианта коронавируса. Согласно данным института Роберта Коха, распоряжение действует с 29 июня, оно означает, что после приезда в Германию из такого региона необходим карантин продолжительностью 14 дней, и сократить его, сдав тест, невозможно.