Привитые "Спутником V" не будут считаться вакцинированными в ФРГ до допуска вакцины в Евросоюзе, заявил представитель пресс-службы минздрава Себастьян Гюльде.
"В целом ситуация такова, что только те вакцины, которые допущены в ЕС, действительно, признаются", - сказал он журналистам в Берлине в понедельник.
Вакцина "Спутник V" пока не допущена Европейским агентством по лекарственным средствам EMA для оборота в странах ЕС.
25 июня Германия включила Россию и Португалию в число регионов распространения мутационного варианта коронавируса. Согласно данным института Роберта Коха, распоряжение действует с 29 июня, оно означает, что после приезда в Германию из такого региона необходим карантин продолжительностью 14 дней, и сократить его, сдав тест, невозможно.
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