Вакцинацию от COVID-19 трудовых мигрантов будет оплачивать работодатель, стоимость услуги составит 1,3 тыс. рублей - департамент

Московские работодатели будут самостоятельно оплачивать вакцинацию против COVID-19 своих сотрудников из числа трудовых мигрантов, сообщает департамент здравоохранения столицы в понедельник.
"Услуги по вакцинации оплачивает работодатель, он же получает сертификаты работников. Стоимость услуг составляет 1,3 тыс. рублей на одного сотрудника", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что работодатели должны будут составить списки своих сотрудников, подлежащих вакцинации. Перечень должен содержать название организации, фамилии, имена и отчества, даты рождения и паспортные данные работников, а также тип документа, который является "основанием для прививки". Это может быть патент на трудовую деятельность, вид на жительство или разрешение на временное пребывание.
Дата вакцинации будет назначаться после рассмотрения заявок организаций.
Ранее в понедельник сообщалось, что в Москве начинается вакцинация мигрантов в пилотном режиме. Иммунизацию в дальнейшем планируют распространить и на другие группы иностранных граждан, о чем сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Вакцинация трудовых мигрантов от COVID-19 стартовала 27 июня в многофункциональном миграционном центре в деревне Сахарово. Сделать прививку можно однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". С 29 июня откроется еще один центр вакцинации - на территории торгового центра "Садовод".
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