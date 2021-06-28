Россия и Китай продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве

Россия и Китай играют стабилизирующую роль в мировых делах, отношения двух стран являются примером межгосударственного сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В условиях усиливающейся геополитической турбулентности, слома договорённостей в сфере контроля над вооружениями, повышения конфликтного потенциала в разных уголках мира российско-китайская координация играет стабилизирующую роль в мировых делах, в том числе по таким острым вопросам международной повестки дня, как урегулирование ситуации на Корейском полуострове, в Сирии, Афганистане, возобновление плана действий по иранской ядерной программе", - сказал Путин в ходе телемоста с председателем КНР Си Цзиньпином.
В рамках мероприятия было объявлено о продлении российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
В этом документе, подчеркнул российский президент, закреплены такие принципиальные договорённости, как взаимная поддержка в деле защиты государственного единства и территориальной целостности, отказ от применения первыми ядерного оружия и от взаимного нацеливания стратегических ракет. "В современном мире серьёзное значение имеют такие договорённости", - заметил Путин.
"Важно, что отфиксировано отсутствие взаимных территориальных претензий и решимость двух стран превратить общую границу в пояс вечного мира и дружбы", - отметил Путин.
Он отметил, что Москва и Пекин создали не имеющий аналогов в мировой практике многоуровневый механизм двусторонней координации, включающий регулярные контакты лидеров и встречи глав правительств, пять межправительственных комиссий на уровне вице-премьеров, форматы диалога между парламентами и объединениями регионов.
Си Цзиньпин отметил, что Россия и Китай оказывают друг другу твёрдую взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим насущные интересы двух стран, осуществляют плодотворное стратегическое взаимодействие и эффективно защищают общие интересы.
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