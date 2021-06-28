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Папа римский принял госсекретаря США в Ватикане

Папа римский Франциск в понедельник принял госсекретаря США Энтони Блинкена в Ватикане, сообщает издание Vatican News.

Аудиенция продлилась около 40 минут. По словам руководителя службы печати Святого престола Маттео Бруни, встреча прошла "в теплой атмосфере".

"Аудиенция позволила папе вспомнить его визит в США в 2015 году и выразить свою любовь американскому народу", - указал Бруни.

Со своей стороны Блинкен сообщил в своем аккаунте в твиттер, что для него было "огромным удовольствием" посетить Ватикан, в частности Сикстинскую капеллу.

На прошлой неделе Блинкен начал свое турне по европейским странам. Он посетил Берлин, Париж и Рим. На понедельник у него, в частности, запланированы переговоры с итальянским руководством - президентом, премьером и с главой МИД.

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Тэги: ВАТИКАН, ПОНТИФИК, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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