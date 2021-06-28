Турция завершила подготовку к строительству газопровода Ыгдыр-Нахчыван- глава Минэнерго

Турция завершила подготовку к строительству газопровода Ыгдыр-Нахчыван из Турции в Нахчыванскую Автономную Республику (НАР) Азербайджана, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез.
"Наши приготовления, работа над маршрутом, обследование, отчуждение, проектирование окончены", - сообщил Дёнмез турецким журналистам в понедельник.
Министр напомнил, что с Азербайджаном подписан меморандум по реализации данного проекта.
"Теперь мы утверждения Азербайджаном ряда технических данных. Также нам нужна определенная техническая информация, вне текста меморандума. Как только эти вопросы будут согласованы и компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) предоставит нам эту техническую информацию, мы начнем строительство", - сказал министр.
Ранее со ссылкой на Дёнмеза сообщалось, что строительство газопровода Ыгдыр-Нахчыван займет 12 месяцев и завершится в 2022 году.
Подписание Меморандума о взаимопонимании по поставкам природного газа в НАР между министерством энергетики Азербайджана и министерством энергетики и природных ресурсов Турции состоялось 15 декабря 2020 года.
Пропускная способность газопровода Ыгдыр-Нахчыван составит 500 млн кубометров в год. Это позволит ежесуточно поставлять в НАР 1,5 млн кубометров газа. По этому газопроводу из Турции в НАР будет поставляться азербайджанский газ. Компании SOCAR и BOTAS займутся реализацией данного проекта.
На территории Турции протяженность газопровода Ыгдыр-Нахчыван составит примерно 85 км. В рамках проекта также планируется строительство одной газоизмерительной станции.
НАР не имеет общей границы с основной территорией Азербайджана и граничит с Ираном, Арменией и Турцией. В настоящее время газоснабжение НАР осуществляется на основе своповых поставок азербайджанского газа в Иран. Однако для обеспечения энергобезопасности НАР целесообразным является двухсторонняя подача газа в Нахчыван: из Ирана и Турции.
Н.Аббасова
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