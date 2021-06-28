В Азербайджане небольшой спад новых случаев COVID-19, два человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 38 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 335,874 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 40 случаях заражения.
По данным ведомства, за минувшие сутки от коронавируса скончались два человека, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 4 970.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 330,123 тыс. человек (+39 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 781 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 4 482 теста на коронавирус (накануне 6 213 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 733,194 тыс. тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
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